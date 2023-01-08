نشأت الديهي: لقاء الإخوان وطالبان محاولة للبحث عن ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العالم لا يجب أن يغفل تحركات الإرهاب خلال الفترة الحالية، متابعًا: «لا يجب أن نتفاجأ بأننا أمام كارثة جديدة من خلال ظهور تنظيمات إرهابية تهدد الدول»، مشددًا على ضرورة متابعة هذه التنظيمات الإرهابية، ولا نتجاهل هذا الأمر في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية.

اجتماع في قندهار

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن هناك وفدًا من جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدة في تركيا، وبعض أعضاء بقايا التنظيم المتواجدين في السودان ومصر وفلسطين ذهب اليوم إلى أفغانستان، وعقدوا اجتماعا في مدينة قندهار مع سراج الدين حقاني الشخصية القيادية في حركة طالبان.

ولفت إلى أن محمد الصغير أحد قادة الإخوان الذين كانوا على منصة رابعة، تواجد اليوم مع مجموعة من قيادات حركة طالبان، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة وفقًا لما هو معلن محاولة لتوجيه دفة حركة طالبان لكي تنجح حتى لا يتخذها البعض زريعة للهجوم على الإسلام، أما غير المعلن، فهو البحث عن ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية المطرودة من الدول الأوروبية.

الترتيب لفترة ما بعد الخروج من أوروبا

وأشار إلى أن محمد الصغير القيادي الإخواني الهارب ذهب إلى أفغانستان للترتيب لفترة ما بعد الخروج من أوروبا، متسائلا: «هل نحن أمام موجة جديدة لنزوح الحركات الإرهابية إلى أفغانستان على غرار ما حدث في فترة السبعينيات؟».