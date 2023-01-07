نشأت الديهي: التقارير الاقتصادية حول مستقبل العالم مخيفة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأزمة الاقتصادية الحالية طاحنة ومركبة، ومنتشرة في كل مكان في العالم، مشيرًا إلى أن تعامل الشعوب مع الأزمة الحالية، في حاجة إلى دراسة من العلماء، فالبعض حاول إظهار بطولات زائفة عن الأزمة الاقتصادية، من خلال الحديث أنها ناتجة من سوء إدارة.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الأزمة الاقتصادية الحالية، تعكس ثقافة ومدى تقدم ونضج الشعوب، فهي بمثابة اختبار حقيقي للعالم كله، لافتَا إلى أن التقارير الاقتصادية حول مستقبل العالم مخيفة، فالبنك الدولي يرى أن عام 2023 عامًا صعبًا على العالم، ويعتقد أن المزيد من الصدمات المعاكسة، قد تدفع العالم إلى الركود مع ضعف الدول الناشئة.

وأفاد بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفال الإخوة الأقباط بعيد الميلاد، تحدث على أن العالم قبل الأزمة الاقتصادية مختلف تمامًا عن بعد الأزمة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث بأن هذه الأزمة فرصة لتحويل التحديات إلى فرص، وهذا ليس كلامًا.

وأضاف أن الرئيس السيسي طمأن الشعب المصري حول الأزمة الاقتصادية، قائلاً: «مصر تسير بشكل جيد، رغم المعاناة من الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم».

مستويات قياسية بحسب تصريحات «فاو»

وأشار إلى أن منظمة الفاو، تحدثت على أسعار المواد الغذائية وصلت لمستويات قياسية خلال العام المنصرم، فطن القمح على سبيل المثال ارتفع من 270 يورو لـ315 يورو، بزيادة 17% ، خلاف ارتفاع أسعار الشحن، وهذه الزيادة ليست في مصر فقط، ولكن في كل دول العالم.

الزيادة السعرية في الغذاء لم تحدث منذ 40 عامًا

ولفت إلى أن الزيادة السعرية في الغذاء لم تحدث منذ 40 عامًا في بعض السلع، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية على جميع دول العالم، وهناك ضرورة للتكاتف لمواجهة هذه الازمة، وربما تخرج مصر من هذه الأزمة رابحة، من خلال التوجه للتصنيع المحلي، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.