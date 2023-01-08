أمطار غزيرة على طرق الإسماعيلية.. و«الوطنية للطوارئ» تحذر المواطنين «صور»

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي مساء اليوم الأحد أمطارا غزيرة استمرت قرابة ساعة تقريبا، تسببت في توقف جزئي لحركة المرور في بعض المناطق خاصة في طريق الخدمة المخصص للسيارات النقل.

وتراكمت المياه في منحدرات الكباري والدورانات خاصة قرب مدينة العاشر من رمضان والتي شهدت أمطارا كثيفة استمرت قرابة ساعتين تقريبا تخلل بعضها كرات من الثلج.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية للمواطنين من السرعة الزائدة على الطرق أو الخروج للسير في هذه الفترة بالتزامن مع الأمطار إلا في حالة الضرورة القصوى.

ووجّه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وربط كافة غرف العمليات في المراكز والأحياء والمدن بالشبكة الوطنية للتدخل حال وقوع أي طارئ.

أمطار خفيفة على مدينة الإسماعيلية

وشهدت مدينة الإسماعيلية اليوم الأحد أمطار خفيفة لن تستمر أكثر من 10 دقائق فيما زادت الأمطار على مركزي أبو صوير وفايد بشكل كبير.

يوم تعليمي دون تأثر

وقالت مصادر رسمية مسؤولة في مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية إن غدا الاثنين يوم دراسي يسير بشكل طبيعي.

وأضافت المصادر أن غدا تعقد امتحانات صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والاعدادية، فيما أعلن أعلن الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية جاهزية جميع لجان مدارس محافظة الإسماعيلية على مستوى الادرات التعليمية الثمانية لانطلاق الامتحانات.

وتابع بحيري أنه تم تشكيل غرف عمليات خاصة بامتحانات النقل بالمديرية والإدارات التعليمية بهدف التواصل لمتابعة سير العملية الامتحانية إلى جانب تذليل أي عقبات خلال الامتحانات.