سقوط أمطار غزيرة مصاحبة للبرق والرعد على السويس

شهدت محافظ السويس، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بظهور برق ورعد في السماء مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط نسبي للرياح تزامنا مع حالة الطقس السيئة التي تضرب البلاد خلال الساعات الماضية ورفع أكثر من محافظة لحالة الطوارئ لمواجهة الأمطار.

وكانت محافظة السويس، قد شهدت مساء اليوم الأحد، تساقط أمطار خفيفة عقب صلاة العشاء وتحولت هذه الأمطار إلى غزيرة وبرق ونشاط نسبي للرياح عند الساعة العاشرة مساء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، ظهرت الغيوم الكثيفة تملأ سماء المحافظة مع تواصل الأمطار بشكل متقطع بعد الاستمرار في السقوط بغزارة.

استمرار استعدادات المحافظة لمواجهة تقلبات الطقس وانتظام في حركة السير

تشهد محافظة السويس، انتظاما في حركة السيروالتنقل على الطرق الداخلية التي تربط أحياء المحافظة الخمسة، وكذلك على الطرق الخارجية التي تربط السويس بالمحافظات المجاورة في الوقت الذي تستمر فيه أجهزة المحافظة في رفع درجة الاستعداد لمجابهة أي آثار قد تنتج عن التقلبات الجوية، وسط تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على مختلف الجهات والهيئات من أحياء ومياه وكهرباء وصرف صحي بالجهازية التامة للتدخل في أي لحظة تحتاج ذلك.

في الوقت الذي لم تعلن فيه المحافظة أو مديرية التربية والتعليم أي تصريحات بخصوص موقف الدراسة غداً.