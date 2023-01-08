نشأت الديهي: حالة اللا يقين تسيطر على الاقتصاد العالمي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، طمأن الشعب المصري حول مستقبل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث بأن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، رغم المعاناة بسبب الأزمة العالمية.

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن العالم يفكر فيما قد يحدث في الـ10 أعوام المقبلة، معقبًا: «العالم يعيش أزمة اقتصادية وسياسية، وما سيحدث في المستقبل مختلف شكلاً وموضوعًا عما قبل الأزمة».

ولفت إلى أن هناك حديثا بأن عام 2023 قد يحدث فيه أزمة، وفي نفس الوقت هناك حديث على حدوث انفراجة اقتصادية، وفقًا لبعض التوقعات، معقبًا: «حالة اللا يقين تسيطر على الاقتصاد العالمي».

هناك ضرورة للاهتمام بالأزمة الاقتصادية

وأشار إلى أن هناك ضرورة للاهتمام بالأزمة الاقتصادية وتداعياتها على المواطن المصري، ولا يجب أن نغفل وجود بعض الجماعات التي تتربص بمصر، وتعمل على إعادة تنظيم نفسها مرة أخرى.