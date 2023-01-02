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هبوط أرضي بأحد شوارع مصر القديمة والحي يصلح مكانه

كتب:

وائل فايز
11:34 م | الإثنين 02 يناير 2023
هبوط أرضي

هبوط أرضي

تلقت غرفة عمليات حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بلاغا بوجود هبوط أرضي في 3 حارة القبة.

وعلى الفور جرى إخطار الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس حي مصر القديمة، الذي وجّه بسرعة الانتقال لمكان الهبوط والدفع بالفرق الفنية ومدير الأزمات والكوارث ومدير الطرق والصرف الصحي لمعرفة سبب الهبوط وسرعة علاجه.

عودة الحركة للشارع 

وجرى إعادة إصلاح مكان الهبوط، وإعادة الحركة للشارع بنطاق حي مصر القديمة في القاهرة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.