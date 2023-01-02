هبوط أرضي بأحد شوارع مصر القديمة والحي يصلح مكانه

تلقت غرفة عمليات حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بلاغا بوجود هبوط أرضي في 3 حارة القبة.

وعلى الفور جرى إخطار الدكتور محمد السيد ليلة، رئيس حي مصر القديمة، الذي وجّه بسرعة الانتقال لمكان الهبوط والدفع بالفرق الفنية ومدير الأزمات والكوارث ومدير الطرق والصرف الصحي لمعرفة سبب الهبوط وسرعة علاجه.

عودة الحركة للشارع

وجرى إعادة إصلاح مكان الهبوط، وإعادة الحركة للشارع بنطاق حي مصر القديمة في القاهرة.