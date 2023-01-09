قصة 3 شباب حلقوا شعرهم زيرو لدعم صديقهم المصاب بالسرطان: «الصحاب مش بالكلام»

انتشر مقطع فيديو هز قلوب الملايين من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما لقي رواجا كبيرا، هذا المقطع كان مثالا حيا على مقولة «الصديق وقت الضيق» التي ارتبطت عند العرب منذ آلاف السنين بصدق وعمق العلاقة بين الأصدقاء، وضرورة وقوف الإنسان مع صديقه في الضراء قبل السراء، وهذا ما قام به 3 شباب مع صديقهم المصاب بالسرطان في محافظة إربد شمالي الأردن.

مقطع الفيديو المؤثر انتشر بشكل واسع في الأردن، إذ يقوم 3 شباب بحلاقة شعرهم بشكل كلي تضامنا مع صديقهم الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان.

زيد السيلاوي، الشاب الأردني الذي تم تشخيصه مؤخرا بمرض «سرطان الغدد اللمفاوية» وبدأ بأخذ جرعات الكيماوي كأول خطوة للعلاج الطويل، وبدأ شعره بالتساقط ليقرر حلاقته كليا ليكون متساويا ومتناسقا.

3 أصدقاء يدعمون صديقهم المريض

من جهته قال الكوافير الأردني لؤي الزعبي إن صديق عمره يزيد ذلك الشاب العشريني يعمل في «صالون حلاقة» بمحافظة إربد الأردنية وعندما بدأ بقص شعره أحضر هو واثنان من زملائه في الصالون ماكينة الحلاقة وبدأوا بقص شعرهم تضامنا مع يزيد ولكي لا يشعر بالحزن، بحسب قناة «العربية».

وأشار الزعبي إلى أن صديقه تم تشخيصه بالمرض قبل شهرين، وحاولوا أن يدعموه دون أي تنسيق بعضهم البعض أو حتى مع يزيد من خلال قص شعرهم وسط مشاعر مؤثرة انتابت جميع الحضور، آملا في استمرار صديقه يزيد بعلاجه بكل قوة، ليكون محاربا قويا لمرض السرطان الذي يحتاج لمعنويات ونفسية مرتفعة.