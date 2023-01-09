كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 19 ألف إصابة بكورونا

سجلت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، 19 ألفا و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أدنى مستوى في 9 أسابيع، ووفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

كوريا الجنوبية تسجل 35 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأوضحت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إن من بين إصابات فيروس كورونا الجديدة، 109 حالات وافدة من الخارج «74 أو 68% من الصين»، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 29 مليونا و539 ألف و706 حالة.

وسجلت «مكافحة الأمراض»، 35 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية في كوريا الجنوبية، إلى 32 ألف و625 حالة وفاة.

وفي الجارة الشمالية، دعت السلطات في «بيونج يانج»، إلى تعزيز إجراءات الحجر الصحي ضد فيروس كورونا، على خلفية الانتشار السريع للفيروس في دول مجاورة مثل كوريا الجنوبية والصين واليابان، وقال التلفزيون المركزي الكوري، أمس الأحد، إن الإصابات في تلك المناطق هي الأكثر خطورة في العالم.