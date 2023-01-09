تنمية الصعيد.. إنشاء مجمع خدمات نموذجي في الغردقة بـ40 مليون جنيه

شهدت محافظة البحر الأحمر تنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية ضمن خطة تنمية الصعيد، بهدف تحقيق حياة كريمة للمواطنين، ومنها إنشاء مجمع خدمات نموذجي في الغردقة بتكلفة 40 مليون جنيه.

مجمع خدمات الدهار بالغردقة

في نهاية عام 2022 اُفتتح مجمع خدمات الدهار الجديد على مساحة 10 آلاف متر بتكلفة 40 مليون جنيه، ويضم مرحلتين، الأولى تشمل إنشاء أول سوق حضاري ونموذجي يحوي 148 محلا بمساحات مختلفة، والثانية بإجمالي 408 باكية بمساحات حوالى 12 مترا لكل باكية، ومغطى بنظام كاميرات مراقبة، ومزود بنظام حماية مدنية كامل.

تنمية الصعيد في مدينة الغردقة

وذكر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، أن مجمع خدمات الدهار في مدينة الغردقة أحد مشروعات تنمية الصعيد بتكلفة 40 مليون جنيه، ويهدف إلى تقديم خدمات للمواطنين بشكل حضاري والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من الأسواق العشوائية في هذه المدينة السياحية.

وأضاف المحافظ في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجمع مُصمم بطريقة تتماشى مع المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة، ويواكب التطور الحضاري والتطوير الذي يجرى بشوارع وميادين ويطبق منظومة بيئية للحفاظ على نظافة المكان، ويتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بالقضاء على الأسواق العشوائية ويساهم في ضبط الأسعار.