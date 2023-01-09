مصرع شخص وإصابة 3 سائقين في انقلاب سيارة ملاكي بـ«صحراوي المنيا»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 سائقين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية بني خالد بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي رقم «2718 ن س ا»، على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام مدخل البستان بقرية بني خالد في مركز سمالوط.

انقلاب ملاكي بسبب السرعة

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال البحث الجنائي وسيارات فرع هيئة الإسعاف، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن مصرع «علي-ب-ع»، 58 عاما، مقيم في محافظة القاهرة، وإصابة 3 سائقين، وهم «محمود ج»، 37 عاما، مقيم بالقاهرة، و«راضي ع»، 40 عاما، و«محمد ص»، 24 عاما، ويقيمان بمركز أبنوب بأسيوط، وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور، وتم نقلهم إلي المستشفى لتلقي العلاج.

التحفظ على السيارة الملاكي

وتم رفع آثار الحادث، وإيداع جثة المتوفى بمشرحة مستشفي سمالوط النموذجي، لحين استخراج تصريح الدفن، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.