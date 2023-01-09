مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة في المنيا

لقي طفل مصرعه، اليوم الاثنين، بعدما صدمته سيارة مجهولة، أثناء عبوره الطريق، أمام عزبة الشيخ تمي بمركز أبو قرقاص، في جنوب محافظة المنيا، وفر سائقها هاربا، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لتحديده وضبطه.

سيارة مجهولة تدهس طفلا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع الطفل محمد رمضان، 5 سنوات، مقيم بعزبة الشيخ تمي بمجلس قروي بني حسن الشروق بشرق النيل في مركز أبو قرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الطفل صدمته سيارة مجهولة، أثناء عبوره الطريق، وفر سائقها هاربا، وتكثف إدارة البحث من جهودها لتحديده وضبطه.

التحفظ على الجثة بمستشفى أبو قرقاص

جرى نقل الجثة بمعرفة الأهالي إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.

وأصيب مساء أمس 10 أشخاص، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بعامود إنارة بطريق قرية الشرفا بشرق النيل بمركز المنيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتقل رجال المرور والوحدة المحلية لرفع آثار الحادث.