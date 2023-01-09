أسعار الذهب اليوم وسعر جرام 21 في الصاغة دون مصنعية

يهتم المقبلون على الزواج بمتابعة سعر الذهب اليوم، لمعرفة الأسعار وتحديد مدى قدرتهم على الشراء، خاصة سعر جرام 21 الذي يعد الأكثر شعبية بين المصريين.

وترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر، وفقا للنشرة السعرية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، والتي توضح آخر ما استقرت عليه أسعار الذهب الآن في بورصة الذهب، وسعر جرام الذهب من عيار 21 دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- الأوقية: 1878 دولارًا.

- عيار 18 بيع 1,517 شراء 1,543 جنيه.

- عيار 14 بيع 1,180 شراء 1,200 جنيه للجرام.

- عيار 21 بيع 1,770 شراء 1,800 جنيه.

- عيار 22 بيع 1,854 شراء 1,886 جنيه.

- عيار 24 بيع 2,023 شراء 2,057 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بيع 14,160 شراء 14,400 جنيه.

- كيلو الذهب بيع 2,022,857 شراء 2,057,143 جنيه.

وبحسب خبراء الذهب، يشهد الذهب ارتفاعا في الطلب العالمي بالبورصات المختلفة في 2023، نظرا لزيادة شراء البنوك المركزية، خاصة في الصين والهند وتركيا، كأحد وسائل تنويع أرصدة الاحتياطي وتقليل الاعتماد على الدولار، وسط توقعات بتخطي سعر الأوقية بالبورصات العالمية إلى مستوى 2000 دولار على المدى الطويل، وتصل لـ1850 دولارا خلال الربع الأول من العام الحالي.