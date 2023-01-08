أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 1785 جنيها

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات الصباحية بالصاغة، نحو 1810 جنيهات للبيع لعيار 21، و1785 جنيهًا للشراء، وذلك دون إضافة مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وسط توقعات بانخفاض أسعار الذهب خلال الأيام المُقبلة بعد انتهاء أجازة عيد الميلاد المجيد.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21

وقال عبد المحسن مصطفى، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 مستقرة منذ الأمس، موضحًا أنّه من المتوقع حدوث انخفاض خلال الساعات القليلة المُقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أنّ أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 تتراوح بين 1845 وحتى 1870 جنيهًا، موضحا أنّ المصنعية تتراوح بين 35 وحتى 60 جنيهًا.

قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر

ولفت إلى أنّ سعر الذهب اليوم الأحد، خلال تعاملات الصباح، جاء كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل 2068.5 جنيه ىللبيع، و2040 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22: سجل 1896.25 جنيه للبيع، و1870 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21: سجل 1810 جنيهات للبيع، و1785 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 1551.5 جنيه للبيع، و1530 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1034.25 جنيه للبيع، و1020 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9: سجل 775.75 جنيه للبيع، و765 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبيّن أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد سجل 14480 جنيهًا للبيع، و14280 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، لافتةً إلى أنّه الاستثمار الأمثل سواء بشراءه أو شراء السبائك الذهبية والتي تبدأ من 10 جرامات فقط.

سعر أونصة الذهب اليوم

وفيما يخص سعر أونصة الذهب اليوم في مصر فقد سجل، 1866 دولارًا للبيع، بينما سجلت 1865 دولارًا للشراء.