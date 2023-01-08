«اشتري هذه الأوزان».. خطة مضمونة وغير مكلفة للربح من الذهب في 2023

وفَّرت شركات بيع السبائك والجنيهات الذهبية، العديد من الأوزان صغيرة الحجم، والتي تتناسب مع دخول ومدخرات المواطنين، مهما كانت محدودة في 2023، بدءاً من 2 جرام أو «ربع جنيه ذهب»، نصف جنيه ذهب، جنيه ذهب، سبيكة 10.5 جرام، والسبائك الأكبر بدءاً من أوقية (31 جراما) وصولاً لـ1 كيلو جرام.

جولة «الوطن» بمحال الذهب والمجوهرات

وفي جولة لـ«الوطن» بمحال الذهب والمجوهرات بميدان الجامع بحي مصر الجديدة، عرض التجار سبائك الذهب والجنيهات الذهبية ذات الأوزان الأقل حجماً، مغلفةً وبتسلسل للملكية وغلاف يحمل QR Code، لضمان حق المالك في حالات الضياع أو السرقة.

أوزان السبائك والجنيهات

تتوفر الأوزان الصغيرة من السبائك والجنيهات الذهبية، بمصنعية صغيرة، وفي حال كانت مُغلفة، يُسترد في حالات البيع حوالي نصف المصنعية «كاش باك»، بحسب تجار تحدثوا لـ«الوطن».

«المغربي»: الذهب استثمار كسبان

وقال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن» إن الذهب ملاذ آمن لحفظ القيمة، وأثبت على مدى التاريخ أنه «استثمار كسبان»، وأنه يتعين أن يكون لدى كل مواطن خطة استثمارية في 2023، وبإمكان الراغبين تخصيص مبلغ شهري صغير لشراء أوزان صغيرة، ومع مرور الوقت تزداد الكميات بحوزتهم، وجني الأرباح بالبيع في حالات ارتفاع السعر.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة، 2,069 جنيه لعيار الذهب 24 الأكثر نقاءً، و1,810 جنيهات لعيار الذهب 21 الأكثر مبيعاً، و1,551 جنيه لعيار الذهب 18، و1,207 لعيار الذهب 14 النحاسي، في سجل الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) سعر 14480 جنيها، بدون مصنعية.