«شعبة الذهب»: عيار 21 سيتراجع إلى 1500 جنيه قريبا

يراقب المصريون أسعار الذهب بشكل يومي، باعتباره سلعة ذات طابع استثماري، وذلك بالتزامن مع إعلان بنكا الأهلي ومصر الأربعاء الماضي، طرح شهادة جديدة بعائد 25% لمدة عام، حيث تتجه رؤوس الأموال إلى الشهادات باعتبارها من الاستثمارات ذات العائد المضمون والآمن مقارنة بغيرها.

أسعار الذهب ستشهد استقرار

قال ناجي فرج، عضو غرفة الذهب مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إنّ أسعار الذهب ستشهد استقرارا أكثر خلال الفترة المقبلة، واستقرارا أكثر للجنيه مع طرح شهادات 25%.

الأسعار ستهبط خلال الفترة المقبلة إلى 1500 جنيه

وأضاف عضو غرفة الذهب مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه من المتوقع أن تهبط أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة إلى مستويات 1500 جنيه بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولا في السوق.

أسعار الذهب اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية، سجلت نحو 1810 جنيهات لعيار 21 للبيع، و1785 جنيهًا للشراء، دون إضافة مصنعية أو ضريبة أو دمغة.

سعر الجنيه الذهب

في المقابل، سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 14480 جنيهًا للبيع، و14280 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، إذ إنّ المعدن الأصفر هو الاستثمار.

سعر أوقية الذهب

فيما سجل سعر أوقية الذهب اليوم في السوق المصرية، مستوى 1866 دولارًا للبيع، بينما سجلت 1865 دولارًا للشراء.