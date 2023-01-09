عضو «شعبة الذهب»: نتوقع انخفاض سعر جرام عيار 21 عند 1500 جنيه قريبا (حوار)

يراقب المصريون أسعار الذهب بشكل يومي، باعتباره سلعة ذات طابع استثماري، ومن المنتظر أن يجرى تداول الذهب في بورصة السلع خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على الاقتراحات المقدمة لذلك، بالإضافة إلى إنشاء صندوق استثمار للذهب في البورصة المصرية.

وبشأن ذلك، قال ناجي فرج، عضو غرفة الذهب مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، خلال حواره لـ«الوطن»، إن الاقتراحات المقدمة فيما يخص إدراج وتداول الذهب في بورصة السلع أو إنشاء صندوق استثمار للذهب في البورصة، سيكون له مردودا على السوق المصرية واستقرار أو هدوء أسعار الذهب، وإلى نص الحوار..

- كيف ترى المقترحات بشأن إنشاء صندوق استثمار للذهب في البورصة؟

لا شك أن الاقتراحات المقدمة فيما يخص تداول الذهب في بورصة السلع أو إنشاء صندوق استثمار للذهب في البورصة هي اقتراحات جيدة، ستؤدي إلى استقرار الأسعار وتداول الذهب بصورة أكثر، إذ يتداول الذهب في كل بورصات العالم، وهذا أمر ليس بجديد.

- كيف ترى تحركات الذهب في ظل طرح البنوك شهادات بعائد 25%؟

من المؤكد أن شهادات الادخار ذات العائد 25% التي أعلن عنها البنك الأهلي وبنك مصر، سيظهر مردودها على مدار الأيام المقبلة، ومع الإعلان عن حصيلة هذه الشهادات الذي وصل إلى 100 مليار جنيه حتى الآن، وكلما زادت الحصيلة سيؤدي ذلك إلى استقرار أو هدوء أسعار الذهب.

ماذا عن توجهات المستثمرين لاستثمار مدخراتهم في الوقت الحالي؟

يفاضل المواطنين بين الذهب والشهادات والعقارات، ومع طرح البنوك شهادات الـ25% أصبحت الأنظار وتوجهات رؤوس الأموال تتجه إلى البنوك للحصول على عائد مضمون.

ما هي توقعاتك لأسعار الذهب في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة؟

من المتوقع أن ينخفض سعر جرام عيار 21 الأكثر تداولا في السوق عند 1500 جنيه خلال الفترة المقبلة.