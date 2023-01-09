نقيب المأذونين: رسوم الزواج الجديدة في مصلحة الأسرة المصرية

علق الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، عن حالة الجدل المثارة بين المواطنين، حول رسوم الزواج الجديدة، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق الأسرة المصرية لدعم الأسرة والمطلقات، وحديث البعض عن أنها مبالغ كبيرة، قائلًا إن الأمر ليس بالصعوبة التي يتصورها البعض، فالمقبل على الزواج بالتأكيد سيكون راغبا في تأمين مستقبل زوجته وأولاده المستقبليين.

نقيب المأذونين يتحدث عن صندوق الأسرة المصرية

وأضاف «عامر» لـ«الوطن»، أنّ الصندوق يخدم الأسرة المصرية والسيدات المطلقات، لافتا إلى وجود صندوق بالفعل للأسرة يتم تحصيل 100 جنيه عليه، «إذا افترضنا جدلا أن القيمة زادت وأصبحت 200 جنيها، هل سيتضرر العريس؟، بالطبع لن يتأثر، ولكن من ستتأثر هي البيوت الفقيرة التي ستُفتح جراء هذا القرار، والمطلقات اللاتي سيجدن مبلغًا تصرفن منه، وسيفيد الأمهات ويجعل أولادهن أسوياء يعيشوا بطريقة سليمة».

رسوم الزواج الجديدة

وكان النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، تقدم بأول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، وشمل تحديد رسوم الزواج الجديدة، والتي تضمنت التالي:

- 50 جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.

- 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.

- 50 جنيهًا عند استخراج وثيقة قيد عائلي.

- 50 جنيهًا عند استخراج بطاقة رقم قومي.