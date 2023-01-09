قناة بطوط من القنوات التي يفضل الأطفال مشاهدتها، حيث تعرض برامج وأفلام كارتونية، إضافة إلى بعض الأغنيات، وفيما يلي نستعرض تردد قناة بطوط 2023 على القمر الصناعي المصري نايل سات، وأحدث تردادت قنوات الأطفال الأخرى 2023، وفقًا للموقع الرسمي لقناة الأطفال.

تردد قناة بطوط 2023

يمكن متابعة قناة بطوط 2023 من خلال القمر الصناعي نايل سات، كما يلي:

- التردد: 10853.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل الاستقطاب: أفقي H.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قنوات كرتون الأطفال 2023

وتنشر الوطن تردد قنوات الكرتون للأطفال 2023 على النايل سات، التي جاءت كما يلي.

تردد قناة كراميش الجديد 2023

التردد: 11643.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة: HD.

استقطاب: أفقي.

تردد قناة تنة ورنة 2023

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11853.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- الجودة: HD.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة طيور الجنة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.