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تردد قناة ماجد الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات

كتب:

منى سعيد
10:34 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
تردد قناة ماجد - أرشيفية

تردد قناة ماجد - أرشيفية

مع اقتراب نهاية العام، تغير العديد من القنوات تردداتها على الأقمار الصناعية المختلفة، ومن بينها تردد قناة ماجد الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات.

وفيما يلي، نستعرض تردد قناة ماجد الجديد 2022 على القمر الصناعي نايل سات وفق الموقع الرسمي للقناة، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة ماجد الجديد 2022

ويمكن متابعة تردد قناة ماجد الجديدة على القمر الصناعي 2022، والتي جاءت على النحو التالي:

التردد: 11411.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

ويمكن متابعة تردد قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قنوات الأطفال على النايل سات

ويمكن ضبط الترددات الجديدة لقناوت الأطفال وفق المعلومات الآتية:

تردد قناة كراميش الجديد 2022

التردد: 11643.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة: HD.

استقطاب: أفقي.

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

- التردد: 11526.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 8/7.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي 2022

- التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة سمسم 2022

- التردد: 11483.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة طيور الجنة 2022

- التردد: 11393.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- الجودة: HD.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

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