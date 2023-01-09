«ثعلب» يتجول في مكاتب وزارة النفط العراقية (فيديو)

فى مفاجأة غير متوقعة للعاملين بأحد المكاتب التابعة لوزارة النفط العراقية، اقتحم ثعلب أحد المكاتب التابعة للوزارة أثناء ساعات العمل الرسمية.

وتدوال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للثعلب وهو يتجول بين المكاتب والمقاعد داخل وزارة النفط في العراق، محاولا الاختباء خلف الملفات على الأرفف، فيما بدا الثعلب خائفا من أصوات الموظفين.

رێوییەک لە بەغدا خۆی دەکاتە نێو ژوورێکی فەرمانبەرانی وەزارەتی نەوتەوە pic.twitter.com/Cpola1f2SE — Rudaw (@Rudawkurdish) January 8, 2023

وجرى تصوير الفيديو من قبل أحد الموظفين بالمكتب، وانتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق، ما تسبب في حملة من التهكم على السياسيين في العراق.