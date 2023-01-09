رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«ثعلب» يتجول في مكاتب وزارة النفط العراقية (فيديو)

كتب:

وكالات
09:45 ص | الإثنين 09 يناير 2023
ثعلب يتجول في وزارة النفط العراقية

ثعلب يتجول في وزارة النفط العراقية

فى مفاجأة غير متوقعة للعاملين بأحد المكاتب التابعة لوزارة النفط العراقية، اقتحم ثعلب أحد المكاتب التابعة للوزارة أثناء ساعات العمل الرسمية.

وتدوال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للثعلب وهو يتجول بين المكاتب والمقاعد داخل وزارة النفط في العراق، محاولا الاختباء خلف الملفات على الأرفف، فيما بدا الثعلب خائفا من أصوات الموظفين. 

وجرى تصوير الفيديو من قبل أحد الموظفين بالمكتب، وانتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق، ما تسبب في حملة من التهكم على السياسيين في العراق.

اقرأ المزيد:

مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في العراق: ضبط 12 موقعا تستخدم للمتاجرة في النفط

5 أحداث في العراق خلال 24 ساعة.. ضبط 62 عبوة ناسفة

مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: إجراءات حماية اجتماعية جديدة في العراق قريبا

الأمطار الغزيرة تغرق شوارع النجف في العراق وتعطل الدراسة «صور»
بقلم وكالات