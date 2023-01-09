رئيس هيئة قناة السويس: إصلاح عطل السفينة جلوري لن يستغرق أكثر من ساعتين

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ إصلاح عطل السفينة جلوري أثناء عبورها قناة السويس لن يستغرق أكثر من ساعتين، في ظل سوء الأحوال الجوية، موضحا أنّ العطل لم يؤثر على حركة الملاحة، والوضع تحت السيطرة، ولا يوجد أي شحط أو جنوح، بل عطل فقط.

وأوضح ربيع، في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ قافلة الجنوب تسير بشكل طبيعي، وقافلة الشمال توقفت لبعض الوقت منعا لأي ارتباك في حركة الملاحة، مشيرا إلى أنّه جار توصيل الأسلاك والرباط على السفينة، على أن يبدأ سحبها من الكيلو 38 لربطها بالكيلو 51 لإصلاحها.