فيلم «شلبي» يحقق 713 ألف جنيه إيرادات أمس الأحد في دور العرض

حقق فيلم «شلبي» نجاحاً كبيراً منذ طرحه بدور العرض، والفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وروبي، واحتل الفيلم المركز الثاني من الإيرادات.

إيرادات فيلم «شلبي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ إيرادات الفيلم أمس حققت 713 ألف جنيه، إذ أنَّ العمل حقق نجاحاً كبيراً، لكنه احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المعروضة بدور العرض .

يجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم دور شاب يعمل في الملاهي، ويحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض، وقد بدأت تجهيزات العمل منذ ما يقرب من 3 أشهر على أن يتمّ عرضه في يناير 2023.

أحداث فيلم شلبي

تدور أحداث فيلم شلبي في إطار كوميدي اجتماعي، وهي التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي، بعد تعاونها سويًا في فيلمي «موسى» و«من أجل زيكو».

أبطال فيلم شلبي

فيلم شلبي، بطولة كريم عبدالعزيز، وروبي، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، ونانسي صلاح، ومحمد رضوان، وحاتم صلاح، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.