«سينما الشعب» تعرض فيلم «شلبي» في قصر ثقافة روض الفرج خلال أيام

تطلق وزارة الثقافة، المرحلة السادسة من مشروع «سينما الشعب» تباعا، حيث انطلق في قصر ثقافة العريش الأربعاء الماضي، وينطلق في قصر ثقافة روض الفرج خلال أيام.

وقال المخرج هشام عطوة، رئيس هيئة قصور الثقافة، إنّ سينما الشعب في الأقصر والعريش تعرض حاليا فيلم «شلبي»، ويبدأ عرض الفيلم ذاته في قصر ثقافة روض الفرج خلال أيام.

مشروع سينما الشعب

وأضاف عطوة لـ«الوطن»، أنّ الانطلاقة تأتي ضمن المرحلة السادسة من المشروع، التي تشمل عدّة مواقع، منها «قصر ثقافة الأقصر، وقصر ثقافة العريش بشمال سيناء، وقصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، وقصر ثقافة بورسعيد».

معلومات عن فيلم «شلبي»

فيلم «شلبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز وروبي، وبيومي فؤاد، وحاتم صلاح، والطفلة سيليا سعد، ومحمد محمود، وغيرهم من الفنانين، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداثه في قالب يجمع بين الكوميدي والرومانسي، وخلال الأحداث ينجح كريم محمود عبدالعزيز، في تصميم عروس ماريونيت، يطلق عليها اسم «شلبي»، ويسعى لإقامة عرض فني لها، وتتصاعد الأحداث بشكل كوميدي وتقع قصة الحب التي تجمعه مع روبي.

كما يعرض حاليا ضمن مشروع «سينما الشعب» فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» في عدد من المواقع الثقافية، بينها مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى بالغربية، والفيلم من بطولة محمد هنيدي، ونور اللبنانية، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي.