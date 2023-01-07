إيرادات فيلم شلبي بدور العرض السينمائي.. حقق 814 ألف جنيه في يوم واحد

حقق فيلم شلبي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز وروبي، إيرادات في شباك تذاكر دور العرض السينمائي أمس الجمعة، تقدر بـ813 ألفا و918 جنيها، ليأتي في المركز الثاني من حيث الإيرادات بعد فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، بطولة محمد هنيدي، والذي حقق ما يزيد عن مليون و500 ألف جنيه في نفس اليوم، بحسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم شلبي، تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول صابر الذي يصنع عروس ماريونيت اسمه شلبي، ويسعى لإقامة عرض فني لإبراز مواهبه، ويشارك روبي وكريم محمود عبدالعزيز البطولة كل من بيومي فؤاد، وسليمان عيد، وحاتم صلاح، وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

تحت تهديد السلاح

وحققت الأفلام المعروضة في السينما، أمس الجمعة، إيرادات تقدر بـ2 مليون و344 ألفا و647 جنيها، وبخلاف فيلمي شلبي ونبيل الجميل أخصائي تجميل، حقق فيلم تحت تهديد السلاح، إيرادات تقدر بـ16 ألفا و465 جنيها، بطولة حسن الرداد، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، ومي عمر، وعمر عبدالجليل، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ومحمد عبدالرحمن حماقي.

فضل ونعمة

وحقق فيلم فضل ونعمة، بطولة هند صبري، وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، إيرادات 11 ألفا و787 جنيها، أمس الجمعة.

هاشتاج جوزني

وتذيل فيلم هاشتاج جوزني، قائمة الإيرادات أمس، حيث حقق 930 جنيه، بطولة أمير المصري، ومايان السيد، ومحمد محمود، ودينا، وصابرين، وسامي مغاوري، وبيومي فؤاد، وإسلام إبراهيم، وتأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.