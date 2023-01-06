فيلم «شلبي» يحصد المركز الثاني في شباك التذاكر بإيرادات نصف مليون جنيه

حصد فيلم «شلبي»، بطولة كريم عبدالعزيز وروبي، المركز الثاني من حيث الإيرادات بعد تحقيقه نصف مليون جنيه خلال يوم واحد فقط، فيما تصدر محمد هنيدي القائمة بفيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، محققا ما يزيد عن مليون جنيه في شباك التذاكر، أمس.

أبطال الفيلم

فيلم شلبي، بطولة كريم عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، نانسي صلاح، محمد رضوان، حاتم صلاح، تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.

شلبي عروس ماريونيت

وخلال الأحداث ينجح كريم محمود عبدالعزيز، في تصميم عروس ماريونيت، يطلق عليها اسم شلبي، ويسعى لإقامة عرض فني لها، وتتصاعد الأحداث بشكل ملئ بالكوميديا وقصة الحب التي تجمعه وروبي.

وقدم رامي جمال، الأغنية الدعائية لفيلم شلبي بصحبة المطرب الصاعد أحمد سالم، وحملت اسم البطة السودة، وتصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وتداول كلماتها عدد من رواد السوشيال ميديا.

التعاون الثالث

ويعد فيلم شلبي، التعاون الثالث الذي يجمع بين المخرج بيتر ميمي وكريم محمود عبدالعزيز، بعد فيلم من أجل زيكو مع منة شلبي في 2022 وحققت الأغنية الدعائية الغزالة رايقة انتشارًا واسعًا، وكذلك فيلم موسى في 2021.