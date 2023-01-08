1.1 مليون جنيه إيرادات فيلم «شلبي» لـ كريم عبدالعزيز وروبي

حقق فيلم «شلبي» نجاحاً كبيراً منذ طرحه بدور العرض، والفيلم من بطولة كريم عبدالعزيز وروبي، واحتل الفيلم المركز الثاني من الإيرادات.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ إيرادات الفيلم وصلت إلى مليون و158 ألف جنيه، إذ أنَّ العمل حقق نجاحاً كبيراً، لكنه احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المعروضة بدور العرض .

يجسد كريم محمود عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم دور شاب يعمل في الملاهي، ويحلم بتصميم دمية ماريونيت يطلق عليها اسم «شلبي»، وبمساعدة مجموعة من أصدقائه وجيرانه يحاول التحضير للعرض، وقد بدأت تجهيزات العمل منذ ما يقرب من 3 شهور، على أن يتم عرضه في يناير 2023.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، وهي التجربة السينمائية الثالثة التي تجمع كريم محمود عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمي، بعد تعاونها سويا في فيلمي «موسى» و«من أجل زيكو».

أبطال الفيلم

فيلم شلبي، بطولة كريم عبدالعزيز، وروبي، وبيومي فؤاد، وسليمان عيد، نانسي صلاح، ومحمد رضوان، وحاتم صلاح، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية.