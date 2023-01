الأعلى إيرادات في الصين.. فيلم «Avatar 2» يحقق 1.3 مليار يوان

يواصل فيلم «Avatar: The Way of Water» تحقيق أعلى الإيرادات في العام 2023، بعد نجاحه في احتلال المركز الثاني في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2022، وحقق الفيلم مليارا و708 ملايين دولار، وذلك على مدار 23 يوما في دور العرض السينمائي، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

ووصلت إيرادات فيلم «Avatar 2» على المستوى المحلي في الولايات الأمريكية وكندا، لـ 516 مليون دولار، بينما وصلت الإيرادات الخارجية مليار و191 مليون دولار، منها 190 مليون دولار في الصين فقط، حيث حقق الفيلم 16.5 مليون دولار (114 مليون يوان صيني) بين يومي الجمعة والأحد، وفقًا لبيانات من شركة «Artisan Gateway» الاستشارية، ويمثل ذلك 55% من إجمالي عائدات السينما على مستوى البلاد في عطلة نهاية الأسبوع.

توقعات بارتفاع إيرادات «Avatar: The Way of Water» في الصين لـ 1.5 مليار يوان صيني

وحقق الفيلم إجماليًا تراكميًا في الصين يزيد عن 189 مليون دولار (1.31 مليار يوان صيني)، ما يجعله الفيلم الأكثر ربحًا في هوليوود من عام 2022 ليتم طرحه في الصين، وراجعت وكالة التذاكر «Maoyan» توقعاتها للمجموع النهائي المحتمل للفيلم صعودًا إلى 1.5 مليار يوان صيني وهو ما يوازي 225 مليون دولار.

قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في الصين

وخلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة في الصين، سجل فيلم «Better Man» إيرادات بلغت 5.8 مليون دولار، وفي المركز الثالث حقق فيلم «Someday or One Day» إيرادات 4.7 مليون دولار، وجاء في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة اليابانية «دراجون بول سوبر: سوبر هيرو» في أول أسبوع بالسينمات، محققا 850 ألف دولار، أما فيلم الرسوم المتحركة الأمريكي «Puss in Boots: The Last Wish» جاء في المركز الخامس بـ 810 ألف دولار، والذي وصل إجمالي إيراداته منذ طرحه في الصين 23 ديسمبر الماضي، حوالي 2.9 مليون دولار (20.1 مليون يوان صيني).