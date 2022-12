فيلم «Avatar 2» يحقق المركز رابع عالميا في الإيرادات بـ955 مليون دولار

يواصل فيلم Avatar 2، تحقيق إيرادات مرتفعة في دور العرض السينمائي حول العالم، إذ وصل إجمالي إيراداته حتى الآن 955 مليون دولار، ما جعله يتقدم إلى المركز الرابع بدلًا من المركز الخامس في قائمة أعلى أفلام تحقيقًا للإيرادات في 2022، متفوقًا على فيلم «Minions: The Rise of Gru» بإيرادات تبلغ 939 مليون دولار.

وحقق فيلم Avatar 2 للمخرج جيمس كاميرون، إيرادات 293 مليون دولار في أمريكا الشمالية، وفي الخارج حصل الفيلم على أقوى نسبة إقبال في الصين بلغت 104 ملايين دولار، تليها فرنسا بـ 60 مليون دولار، وكوريا بـ 55.4 مليون دولار، وألمانيا بـ 41.5 مليون دولار، والهند بـ 39.2 مليون دولار، ليصل ما حققه الفيلم خارجيًا لـ661 مليون دولار، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «فارايتي».

Avatar 2 يقترب من المركز الثالث في شباك التذاكر العالمي

في غضون أسبوعين فقط، تجاوز فيلم «Avatar: The Way of Water» عددًا من الأفلام في شباك التذاكر العالمي، منها «Black Panther: Wakanda Forever» الذي حقق 800 مليون دولار، «Batman» بإيرادات 770 مليون دولار، و«Thor: Love and Thunder» بإيرادات 760 مليون دولار، ومن المتوقع أن يقفز Avatar 2 إلى المركز الثالث الذي يحتله فيلم «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» بإيرادات 955.7 مليون دولار، لتصل أرباح الفيلم التي تبلغ ميزانيته 350 مليون دولار، نحو مليار دولار.

ويحتل المركز الأول في قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في 2022، فيلم «Top Gun: Maverick» بطولة توم كروز، محققا مليار و488 مليون دولار، وفي المركز الثاني يأتي فيلم « Jurassic World: Dominion» بإيرادات مليار دولار، كشف المخرج جيمس كاميرون أن «Avatar: The Way of Water» بحاجة إلى تحقيق إيرادات تصل لملياري دولار لتحقيق التعادل مع ميزانية الفيلم.