«Avatar 2» أسرع فيلم يحقق المليار دولار خلال 2022

نجح فيلم Avatar 2 في تحقيق إيرادات وصلت إلى مليار دولار خلال 14 يوما في دور العرض حول العالم، ما جعله يحتل المركز الثاني في قائمة أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في 2022، بعد فيلم «Top Gun: Maverick»، متفوقا على «Jurassic World Dominion»، الذي كان يحتل المركز الثاني بإيرادات مليار دولار.

وحقق فيلم الخيال العلمي Avatar 2 الذي يمتد لأكثر من ثلاث ساعات 317.1 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، و712.7 مليون دولار دوليًا، بإجمالي 1.030 مليار دولار حتى الآن، ليصبح أسرع فيلم هذا العام يتخطى حاجز المليار دولار، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

الناقد خليل حنون: «Avatar 2» أسرع فيلم حقق مليار دولار في 2022

وقال الناقد اللبناني خليل حنون عن نجاح الفيلم في تحقيق إيرادات خلال فترة قصيرة، «هو أسرع فيلم حقق المليار دولار في 2022، وتمكن من ذلك خلال 14 يوما، واحتل المركز الثاني من حيث الإيرادات لهذا العام بعد فيلم Top Gun: Maverick»، متابعا: «التوقعات أصبحت عالية، فالفيلم بهذا الاقبال قد يجمع ملياري دولار».

وتمكنت ثلاثة أفلام فقط خلال 2022 من تجاوز المليار دولار، وهي «Top Gun: Maverick» الذي استغرقت 31 يومًا لتحقيق المليار الأول من إيراداته البالغة مليار و488 مليون دولار، و«Jurassic World Dominion» الذي استغرق 4 شهور لتحقيق المليار دولار.

ويعتبر الجزء الأول من «Avatar» هو الفيلم الأكثر ربحًا على الإطلاق بعد عرضه لأول مرة قبل 13 عامًا في ديسمبر 2009، ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات وصلت لـ 2.92 مليار دولار، وكشف مخرج الفيلم جيمس كاميرون أن الجزء الثاني بحاجة إلى تحقيق إيرادات تصل إلى ملياري دولار لتحقيق تعادل مع ميزانية الفيلم والتي تتجاوز الـ 350 مليون دولار.