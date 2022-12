إيرادات فيلم avatar 2 تتخطى 600 مليون دولار

يواصل فيلم Avatar: The Way of Water تحقيق إيرادات مرتفعة للغاية على المستويين الدولي والمحلي، لينافس بقوة العديد من الأفلام التي وصلت إلى نسبة إيرادات مرتفعة.

ووصلت إيرادات فيلم Avatar: The Way of Water حتى الآن حسبما ذكر موقع (box office mojo) المتخصص في الإيرادات الى 661.581.686 دولارا عالميًا، كما ذكر أيضًا إيرادات فيلم avatar 2 على المستوى المحلي.

إيرادات فيلم avatar 2 محليا ودوليا

وحقق فيلم Avatar: The Way of Water إيرادات على المستوى المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 197.681.686 دولار، أما على المستوى الدولي فحقق إيرادات بلغت 463.900.000 دولار.

يذكر أنَّ الفيلم كان قد انطلق عرضه في السينمات المصرية منذ أسبوع تقريبًا، وذلك من خلال عرض خاص تم تنظيمه في إحدى السينمات بمدينة الشيخ زايد، وحضره عدد من الفنانين والصناع ومنهم بشرى وعمرو سلامة ومحمد دياب ومحمود عبدالمغني ومحسن أحمد.