كيف يواجه مرضى حساسية الأنف والصدر الطقس السيئ؟.. استشاري مناعة يجيب

شهد عدد من المحافظات موجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة خلال الساعات الأخيرة، التي من المتوقع استمراراها اليوم، وهو ما قد يؤثر صحيًا على مرضى بعض الأمراض المزمنة.

ومن جانبه، قدم الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، عدد من النصائح الطبية الهامة لمرضى حساسية الأنف والصدر والسدة الرئوية ومرضى ضعف المناعة والسكر، وكذلك الأطفال الرضع والحوامل للوقاية الصحية خلال موجة الطقس السيئ.

نصائح طبية مهمة

وطالب «الحداد» في بيان للمركز اليوم، بعدم خروج هذه الفئات من المنزل إلا في حالات الضرورة، مشددًا على ضرورة العودة إلى استخدام بخاخ الأنف والصدر وغسل الأنف بماء ملح، فضلا عن غلق النوافذ جيدا.

ارتداء الملابس الثقيلة

وأكد أنه ليس من الضروري الذهاب إلى المدارس إذا أمكن، في هذه الأجواء خاصة للفئات السابق ذكرها، لحين استقرار الطقس، مع ضرورة ارتداء الملابس القطنية الثقيلة، والإكثار من السوائل الدافئة.

تناول عسل النحل والليمون

ونصح بضرورة تناول عسل النحل والليمون، واستخدام موسعات الشعب، والاعتماد على التغذية البروتينية والعصائر التي تعطي الجسم سعرات حراريه عالية.