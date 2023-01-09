حالة الطقس اليوم.. أمطار على السواحل والقاهرة تمتد إلى الصعيد

أعلنت هيئة الارصاد الجوية الى استمرار حالة عدم الاستقرار في طقس اليوم على جميع مدن الجمهورية، وفقا لما أظهرته الصور الأخيرة الملتقطة من الأقمار الصناعية.

تكاثر السحب الرعدية الممطرة

ويستمر تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد بدءً من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وكل من العلمين ومرسي مطروح والإسكندرية، وصولا إلى بورسعيد ومحافظتي البحيرة، وكفر الشيخ، حيث تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومتوسطة على السواحل الشرقية وقد تصل إلى حد السيول على شمال سيناء.

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، إلى تكاثف السحب الممطرة على المناطق الداخلية للبلاد مرورا بالقاهرة وحتى شمال الصعيد، ومن المتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة لكن بكميات أقل من الأمطار التي شهدتها محافظات القاهرة الكبري مساء أمس.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم، الآتي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 19- 11

- دمنهور 18- 11

- وادي النطرون 18 -11

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 18- 12

- دمياط 19- 11

- بورسعيد 19- 13

- الإسماعيلية 20- 12

- السويس 20 - 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 19- 10

- طنطا 19- 10

- شلاتين 25 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18- 12

- وادي النطرون 18- 11

- مطروح 18- 13

- السلوم 17- 8

- سيوة 18- 7

- العريش 19- 12

- رفح 19 - 12

- الطور 21- 11

- كاترين 15- 04

- رأس سدر 20- 11

- نخل 18- 6

- طابا 18- 11

- حلايب 23- 14

- شرم الشيخ 22- 15

- الغردقة 22- 14

- مرسى علم 23- 15

- الفيوم 20- 10

- بني سويف 20 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20- 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22- 8

- أسوان 23- 10

- الوادي الجديد 22- 9

- أبو سمبل 22 - 11

- أبو رماد 24- 13

- رأس حدربة 23-13.