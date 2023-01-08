جامعة بنها تعلن رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها برئاسة الدكتور إبراهيم راجح مدير إدارة الأزمات بجامعة بنها، رفع حالة الطوارئ تنفيذا لتوجيهات من الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

فرق لمتابعة مرافق الكليات خلال الامطار بجامعة بنها

وقال الدكتور إبراهيم راجح أنه تم تشكيل فرق لمتابعة مرافق الكليات وكافة وحدات الجامعة ومتابعة وحدات تصريف مياه الأمطار ومتابعة أسطح الكليات وإزالة أي رواكد ومخلفات وإزالة تجمعات مياة الأمطار بشكل سريع.

التنسيق الكامل مع محافظة القليوبية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي

أشار راجح إلى التنسيق الكامل مع محافظة القليوبية وشركة مياة الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي تداعيات بسبب سوء الطقس.

رعد وبرق وأمطار متوسطة بالقليوبية

وشهدت محافظة القليوبية الليلة خلايا رعدية ونوبات برق ورعد وسقوط للأمطار الخفيفة والمتوسطة في بعض المناطق وسط توقعات من الأرصاد بتزايد سقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

كانت قد أعلنت محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ استعدادا لموجة الطقس السيئ والأمطار وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ووجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية برفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتيقظ لمواجهة تداعيات موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد وضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء لمواجهة أي حالات طارئة.

وأعلن محافظ القليوبية تشكيل غرفة عمليات للتدخل السريع في أية أمور طارئة قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية.

وشدد المحافظ على التعامل السريع ورفع المياه من الشوارع بشكل فوري وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء بالاهتمام بجميع شكاوى منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالأحوال الجوية والتعامل عليها وسرعة الاستجابة.