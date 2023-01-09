جنوب سيناء ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفع حالة الطوارئ القصوى ورفع درجة الاستعدادات بكل المدن بعد تعرض عدد من المدن للأمطار الغزيرة التي خلفت تراكمات مياه في الشوارع مثل ما حدث في مدينة رأس سدر وجرى الدفع بالسيارات لشفط المياه من الشوارع والأحياء.

وقال فودة في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إن محافظة جنوب سيناء تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقطت أمطار على المدن وشهدت السماء برق ورعد في الطور ورأس سدر وسانت كاترين.

أمطار الطور

وتابع محافظ جنوب سيناء، أن مدينة طور سيناء تعرضت للطقس السيئ فجر اليوم الثلاثاء وتساقطت أمطار قوية استمرت ما يقرب من 10 دقائق وتوقفت، موضحا أن مدينة رأس سدر تعرضت لأمطار غزيرة ليلة أسفرت عن وجود تراكمات مياه في مدخل المدينة، وجرى الدفع بسيارات شفط المياه على الفور لسحب المياه.

وأوضح أن مركز العمليات الرئيسي بديوان عام المحافظة يقوم بالتواصل مع كل رؤساء المدن عن طريق أجهزة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف عن كثب وتقديم المساعدات المطلوبة لمواجهة موجة الطقس السيئ.

وأردف أن طقس جنوب سيناء اليوم بارد ممطر والسحب تغطي سماء عدد من مدن المحافظة والرياح متوسطة، مؤكدا أن جميع المواني البحرية والمطارات تعمل بصورة طبيعية ولم يتم إغلاق أي ميناء.

إخطار السيول

أوضح اللواء خالد فودة أن مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول انتهى وكان آخرها القناة الصناعية في أبو رديس والتي يطلق عليها قناة وادي بعبع بطول 6 كيلو مترات، وقال إن المرحلتين الأولى والثانية جرى تسليمهما بالفعل.

وأشار إلى أن هناك مشروعات في أبو زنيمة وشرم الشيخ ومناطق أخرى لاستكمال منظومة حماية جنوب سيناء من أخطار السيول بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيه بدأت منذ عام 2015 وحتى 2023.