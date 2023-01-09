الفريق أسامة ربيع: تعاملنا باحترافية مع تعطل سفينة جلوري أثناء عبورها قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع تعطل سفينة جلوري أثناء عبورها قناة السويس، حيث حدث عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب في الكيلومتر 38 العابرة، ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، وجار العمل الآن على قطر السفينة العاطلة للكيلو متر 51 ترقيم القناة.

تعطل سفينة جلوري أثناء عبورها قناة السويس

ووجّه الفريق أسامة ربيع، في بيان عنه، رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة، حيث انتظمت عملية دخول 26 سفينة من قافلة الجنوب، بعد تعطل سفينة جلوري أثناء عبورها قناة السويس، ويجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة GLORY عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة.

قناة السويس تعاملت باحترافية مع عطل السفينة

وأكد الفريق ربيع، امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة، لافتا إلى أنّه جرى الدفع بـ4 قاطرات تتقدمها القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طنا، للتعامل السريع مع الموقف وقطر السفينة، بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل.

وأوضح جورج صفوت، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، أنّ السفينة يبلغ طولها 225 مترا، وعرضها 32 مترا، بحمولة قدرها 41 ألف طن، وتتبع التوكيل الملاحي إنشكيب.

ولفت صفوت، إلى أنّ التقارير الملاحية تسجل اليوم عبور 51 سفينة من الاتجاهين، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 25 سفينة، ومن اتجاه الجنوب تعبر 26 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة.