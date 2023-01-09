فريق مشروع الروبوت الإشعاعي بسوهاج بعد عرضه أمام السيسي: «سعداء بالتكريم»

عدة مشروعات تم اختيارها بوحدة البحث العلمي بجامعة سوهاج للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة جامعة سوهاج الجديدة، شملت مشروعات علمية منها مشروع الروبوت الإشعاعى، وعبر محمود هارون المدرس المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة سوهاج عن فخره بعرض مشروع روبوت للكشف عن الإشعاع وقياس الجرعات الاشعاعية خلال فعاليات الزيارة الرئاسية لمحافظة سوهاج، موضحا في حديثه لـ«الوطن» أنه والفريق المشارك بالمشروع لم يتوقعوا أن يصل مشروعهم بهذة السرعة للنور وأن يكون له صدى، مؤكدًا أن ذلك زادهم إصرارا على استكمال حلمهم ومشروعهم وأطلق لهم الحرية على الحلم بشتى المجالات فلديهم يقين أن القيادة تدعهمهم وتشجع البحث العلمي.

الكشف الإشعاعي وحماية العنصر البشري

كشف «هارون» أهداف مشروع الروبوت للكشف الإشعاعي، أنه يقوم على توفير منتج محلي للكشف عن التلوث الاشعاعي و قياس الجرعات الاشعاعية عن طريق تحميل هذا الجهاز على روبوت متحرك ذاتيا لحماية العنصر البشري من مخاطر التعرض المباشر للاشعاعات، موضحا ان ذلك للحفاظ على العنصر البشري ولتحديد اماكن ونسب الإشعاع دون مخاطرة من القائمين على ذلك فكل البحث والكشف يتم عن بعد.

أعضاء فريق الروبوت الإشعاعي

وأضاف «هارون» أن الفريق القائم على المشروع يضم 6 باحثين بمجال الفيزياء، هم محمود هارون محمد، وأحمد رفعت محمد معيد بقسم الفيزياء كلية العلوم ومها ماهر محمد خريج 2022 قسم الفيزياء كلية العلوم وشيماء محمد حسن خريج 2022 قسم الفيزياء كلية العلوم و ندا حسن محمد خريج 2022 ومريم علاء محمود خريج 2022 قسم الفيزياء كلية العلوم أيضا، وجميعهم يعملوا على عدة مشاريع علمية ستخرج للنور قريبا خاصة بعد دفعة الأمل التى طالتهم بالتكريم الرئاسي.

6 مشروعات خلال الزيارة الرئاسية

وتم عرض مشروع الروبوت الاشعاعي، على الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاعة قناة السويس بجامعة سوهاج الجديدة خلال فعاليات الزيارة الرئاسية لمحافظة سوهاج، والتى تضمنت افتتاح مستشفى سوهاج التعليمى الجامعى وجامعة سوهاج الجديدة وتفقد قرية أم دومة القرية النموذجية بمحافظة سوهاج، ضمن 6 مشاريع أخرى تضمنت مشروعات علمية وريادة أعمال لشباب سوهاج.