التحالف الوطني يدعم 160 ألف أسرة بـ«قطار الخير» في سوهاج

وجه التحالف الوطني للعمل التنموي لمحافظة سوهاج 13 تريلا محملة بالعديد من المساعدات للأسر الأكثر احتياجا، بينها كراتين مواد غذائية، ولحوم وبطاطين، وأجهزة كهربائية، وأجهزة تعويضية، جرى توزيعها على قرى حياة كريمة بمحافظة سوهاج تستهدف أكثر من 160 ألف أسرة، خلال قافلة قطار الخير لسوهاج وشارك بالقافلة 200 متطوع.

قافلة قطار الخير تدعم الأسر الأكثر احتياجا بسوهاج

وأوضحت سيمون ناصر، عضو التحالف الوطني لـ«الوطن»، أن تنفيذ القافلة يأتي لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن القافلة قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات لأهالي محافظة سوهاج، بينها قافلة طبية تضم العديد من التخصصات، وتركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، وكذلك منافذ لتوزيع المواد الغذائية «كراتين الخير والتي ضمت السلع الغذئية الجافة الأرز والمكرونة والسكر والشاي والعدس والفاصوليا، واللحوم، والبطاطين، وإقامة معرض ملابس للأطفال والكبار، وتنفيذ 50 وصلة مياه، وتوزيع 300 كرتونة خير على عمال المستشفى التعليمي الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.

دعم وشكر محافظة سوهاج لجمعيات ومؤسسات التحالف الوطني

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لـ«الوطن»، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع الحكومة لتقديم مستوى أفضل من الخدمات للمواطنين، وتحقيقا للتنمية الشاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ودعا «الفقي» الجمعيات والمؤسسات للمشاركة بذلك كما عبر عن شكره للمؤسسات المشاركة بالتحالف الوطني في دعم المناطق والقرى الأكثر احتياجا بمحافظة سوهاج.