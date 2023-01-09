تنمية الصعيد.. وحدتا غسيل كلوي وجراحات تجميلية بمستشفى سوهاج الجامعي

أنشئت مستشفى سوهاج التعليمي الجامعي الجديد بتكلفة مليار و178 مليون جنيه بطاقة 300 سرير، على مساحة 35923 متر مربع، يتكون من 3 مبان رئيسية أحدها المبنى العلاجي والمبنى التعليمي بطاقة 500 طالب ومبنى المسجد، بالإضافة للمباني الخدمية الملحقة بالمستشفى منها بيت الطاقة ومحطة المياه والمحرقة.

مركز لعمليات التجميل

يضم مستشفى سوهاج التعليمي الجديد وحدة متخصصة للجراحات التجميلية بدأت عملها منذ التشغيل التجريبي للمستشفى في أكتوبر 2022 تضم كلا من الدكتور أسامة الشريف رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور مصطفى هريدي مدير عام المستشفى الجامعى الجديد والدكتور سامية محمد سيد أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل بكلية الطب بجامعة سوهاج.

وحدة غسيل كلوى بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

كما تضم المستشفى التعليمى الجامعى الجديد وحدة الغسيل الكلوي، لعمل جلسات الغسيل الكلوي، بها 32 ماكينة غسيل كلوي و32 سريرا، تعمل من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ونصف ظهرا وتستقبل المواطنين يوميا طوال فترات العمل وبدأت عملها واستقبال المرضى منذ التشغيل التجريبي في أكتوبر الماضي.

افتتاح مستشفى سوهاج التعليمي الجامعي

وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشفى التعليمي الجامعي الجديد خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة لمحافظة سوهاج.