8 معلومات عن السفينة «جلوري» بعد سحبها في قناة السويس.. وأول صور لها

انتظمت، منذ قليل، حركة الملاحة في قناة السويس، بعد نجاح قاطرات هيئة القناة في سحب السفينة «GLORY»، والتي تعرضت لعطل في المجرى الملاحي قرب مدينة القنطرة صباح اليوم.

وحصلت «الوطن» على أول صور لعملية سحب السفينة في المجرى الملاحي لقناة السويس إلى منطقة البلاح، منذ قليل، تمهيدا لبدء عملية الصيانة لها.

معلومات عن السفينة

وتستعرض السطور التالية أهم المعلومات عن السفينة:

1- السفينة ضمن سفن الصب، وهي سفينة تجارية مصممة خصيصا لنقل البضائع غير المعبأة، مثل الحبوب والفحم وخام والأسمنت.

2- يبلغ طول السفينة 225 مترا، وعرضها 32 مترا، وتحمل على متنها ما يقرب من 41 ألف طن.

3- تتبع السفينة «جلوري» التوكيل الملاحي «إنشكيب».

4- السفينة كانت في رحلة قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، ودخلت قناة السويس ضمن قافلة الشمال من مدينة بورسعيد.

5- تعرضت لعطل في المحركات في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ما تسبب في توقفها بشكل كامل في المجرى الملاحي للقناة.

6- لم تتعرض السفينة للشحوط أو الجنوح، ودفعت هيئة قناة السويس بأربع قاطرات لسحبها إلى منطقة البلاح.

7- بحسب الفريق أسامة ربيع، تم إيقاف الملاحة بعد توقف السفينة لعدم حدوث أي ارتباك وسحب السفينة إلى منطقة البلاح.

8- بحسب مصادر مسؤولة في قناة السويس، سيتم إيداع السفينة أحد الجراجات وبدء الكشف عن العطل وإصلاحه.