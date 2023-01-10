القصة الكاملة لانهيار منزل في أسيوط.. مصرع 7 والنيابة الإدارية تحقق

حالة من الحزن تشهدها محافظة أسيوط لليوم الثاني على التوالي، على خلفية انهيار عقار مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان بشارع أحمد مدحت بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط، والذي تسبب في مصرع 7 أشخاص وإصابة شخصين، بينما فتحت جهات التحقيق تحقيق عاجل في الواقعة.

انهيار عقار مكون من 5 طوابق

تعود أحداث الواقعة لفجر يوم الأحد عندما استيقظ أهالي مدينة أسيوط، على حادث مؤسف وهو انهيار عقار مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان وبداخله أسر يبلغ عددهم 9 أشخاص وجميعهم تحت الأنقاض ودفعت الأجهزة التنفيذية والدفاع المدني بـ15 سيارة إسعاف وحماية مدنية ومعدات حملة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفريق قوات الحماية المدنية بالمحافظة.

استخراج 7 جثامين وإنقاذ شخصين

واصلت قوات الحماية المدنية باستخدام المعدات الثقيلة في أعمال البحث عن الضحايا من أسفل العقار في عملية معقدة استمرت ما يقرب من 16 ساعة متواصلة تم استخراج 7 وفيات وإنقاذ شخصين تم تحويلهما لمستشفى الإيمان لتلقي العلاج وكذلك إنقاذ كلب آثار دهشة الأهالي والقوات المشاركة في عملية الأنقاض.

خروج جثة ممسكة بمصحف وسجادة صلاة

وشهدت عملية الأنقاض قصة لفت انتباه الجميع وهو استخراج إحدى الضحايا لسيدة وهي ممسكة بمصحف وسجادة الصلاة، وكذلك إنقاذ سيدة سبعينية بعدما تواصلت مع أهله تليفونيا من تحت الأنقاض والذي ساعد فرق الإنقاذ في التوصل إلى مكانها بعدما وصفت الغرفة التي تقطن بها.

تشكيل لجنة هندسية

وأمر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المباني المجاورة للعقار المنهار وللحفاظ على سلامة السكان ومعرفة سبب انهيار المنزل وفتح تحقيق شامل في الواقعة.

النيابة الإدارية تحقق

وقام فريق من النيابة الإدارية القسم الثاني بأسيوط برئاسة المستشارين عمرو سلطان، وحسين حجاب نائب رئيس الهيئة بناء على تكليفات المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، موقع عقار أسيوط المنهار الذي راح ضحيته وفاة 7 أشخاص وإصابة شخصين آخرين تم نقلهم إلى المستشفى.

وتفقد فريق النيابة الإدارية برفقة اللجنة المشكلة المبني المنهار والعقارات المجاورة له وفحص المباني بحضور أستاذ بكلية الهندسة والإدارة الهندسية والاستماع إلي الجيران وأهالي المنطقة واعداد تقرير شامل وأصدار توجيهات بإجراء المسح الكامل للمباني للمنطقة لمعرفة سلامتها الإنشائية وفحص جميع العقارات المجاورة .