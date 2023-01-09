ضبط 58 طن أرز حجبها مزارعين عن التوريد في كفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيونى، رئيس مباحث التموين، من ضبط 58 طن أرز لدى مزارعين، بمراكز ومدن المحافظة، لحجبها عن التوريد، وبيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 58 طن أرز شعير

وتمكنت الحملة من ضبط 58 طن أرز شعير لدى مزارعين، لحجبها عن التوريد، وبيعها بأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة في المضارب المخصصة لتوريد الأرز لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

استمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه باستمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضبط التجار المخالفين، ومحاربة بيع الأرز الشعير المهرب في السوق السوداء.

جدير بالذكر، أن موسم توريد الأرز بمحافظة كفر الشيخ بدأ في شهر سبتمبر 2022، إذ جرى تجهيز 21 موقعًا بالمدن والقرى، لاستقبال محصول الأرز الشعير للعام المنصرم.