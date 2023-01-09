تراجع أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات.. بروتين التسمين بـ19 ألف و200 جنيه

أكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوي الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات 2023، شهدت تراجعا بواقع 100 جنيه عن كل طن علف، وذلك لما تم تداوله في الأسواق الحرة والمتاجر بمحافظات الجمهورية.

أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات الاثنين

وأوضح «يحيى»، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعا بما يعود بالنفع علي ملايين المستهلكين، كمؤشر استقرار لأسعار الأعلاف خلال الفترة المقبلة في أسواق المحافظات.

أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات وكسب الصويا

بينما سجلت أسعار الأعلاف اليوم بالمحافظات كالتالي:

كسب الصويا بروتين 44% بسعر 22 ألف و400 جنيه للطن، وسط تراجع بلغ 100جنيه لكل طن.

سعر طن بروتين 23% من نوع التسمين 19 ألف و200 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

سعر بذور الصويا فول فات 28 ألف و450 جنيها للطن والمستورد، و28 ألف و50 جنيها للمنتج المحلي، وسط تراجع بواقع 50 جنيها لكل طن.

سعر بروتين 45% بسعر 15 ألف و200 جنيه، وسط تراجع بلغ 50 جنيها.

سعر طن بروتين 19% بسعر 19 ألف و600 جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيها لكل طن.

سعر طن بروتين 21% ب 20 ألف و 100جنيها، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

سعر طن الجيلوتين المستورد 32 ألف و350 جنيها، وسط تراجع 50 جنيها لكل طن.

سعر طن الجيلوتين المحلي بـ32 ألف و150 جنيها، وسط تراجع بلغ 50 جنيها لكل طن.

سعر طن الأعلاف للماشية بغرض التسمين بواقع 20 ألف جنيه، وسط تراجع بلغ 100 جنيه لكل طن.

سعر طن بروتين 46% بغرض التسمين 22 ألف و 100جنيه، وسط تراجع بلغ 50 جنيها لكل طن.

سعر طن قشر الفول الصويا 8300 جنيه لكل طن.

سعر طن الردة الأمريكية بواقع 16 ألف لكل طن.