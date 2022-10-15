نقيب الفلاحين: انخفاض قريب في أسعار العلف.. وطن الصويا بـ9 آلاف جنيه

طمأن حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، المواطنين وأصحاب المزارع بانخفاض أسعار العلف خلال الفترة المقبلة، إذ كان هناك نوع من القلق بين أصحاب المزارع من ارتفاع السعر، مشيرًا إلى أنَّ مصر لديها خطة طموحة للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

«أبو صدام»: أعلاف فول الصويا والذرة المستوردة من الخارج

وقال نقيب عام الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ الأعلاف التي يتم استيرادها هي الذرة والصويا، ويبلغ سعر طن علف الذرة نحو 9 آلاف جنيه، والصويا بـ 15 ألف جنيه، موضحًا أن ارتفاع السعر جاء بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وأيضًا ارتفاع أسعار النقل نتيجة زيادة أسعار البترول.

مصر تنتج 50% من احتياجاتها من علف الذرة

وأوضح «أبوصدام»، أنَّ مصر تنتج حوالي 50 في المائة من احتياجاتها من علف الذرة، وتستورد ما يقرب من 8 ملايين طن من الذرة الصفراء، يبلغ فول الصويا 20 في المائة من احتياجاتها، وتستورد ما يقرب من 5 ملايين طن فول صويا، ويتم استيرادهم من بعض الدول الأسيوية.

وأشار إلى أنه يمكن لمصر الاكتفاء الذاتي من الأعلاف، أو على الأقل تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، عن طريق الارشاد الزراعي وتفعيل الزراعة التعاقدية وزيادة الرقعة الزراعية، كما يجب تدعيم مزارعي الاعلاف، وزيادة زراعة القطن لأن بذرة القطن تستخدم في انتاج الاعلاف، وتقديم الدعم لمصانع الأعلاف لأنها صناعة مهمة جدًا، وإنشاء صندوق تكافل زراعي لدعم المزارعين وتقديم قروض ميسرة لهم، بالإضافة الي تحويل المخلفات الزراعية والتي تقدر بحوالي 50 مليون طن سنويا الي أعلاف.

وشدد نقيب الفلاحين على ضرورة القضاء على الأعلاف المغشوشة لأنها تؤدي إلى تدهور الثروة الحيوانية بالإضافة إلى زيادة التكاليف، حيث أنه كلما كانت جودة العلف أعلى، كلما كان عطاء العجول والمواشي من اللحم واللبن أفضل من حيث الجودة والطعم.

وتوقع انخفاضًا قريبًا في أسعار الأعلاف الفترة المقبلة، نتيجة لفتح أسواق جديدة للأعلاف في دول أخرى، وزيادة الاهتمام بالزراعة وصناعات العلف في مصر.