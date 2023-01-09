«مياه سوهاج» تعلن نتيجة اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين للوظائف وفتح باب التظلمات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج نتيجة اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين لوظائف محاسب وأخصائي موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن، والتي أجريت يومي 24 و25 ديسمبر الماضي.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم إعداد الاختبارات وتصحيحها بواسطة أساتذة متخصصين في هذا المجال بجامعة سوهاج لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.

رابط الموقع الإلكتروني لمعرفة النتيجة

واشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشؤون الموارد البشرية إلى أنه يمكن التعرف على النتيجة من خلال الدخول على موقع الشركة الإلكتروني https://www.scww.com.eg والبحث بالرقم القومي.

فتح باب التظلمات للراسبين

وأشارت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية إلى أنه تم فتح باب التظلمات للراسبين بمبنى الخدمات بالدور الأرضي بمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة سوهاج بمدينة ناصر يومي 15 و16 يناير 2023، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك بجامعة سوهاج.