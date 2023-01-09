حالة الطقس اليوم في محافظة مطروح.. برودة شديدة وأمطار «صور»

تشهد حالة الطقس اليوم في محافظة مطروح، سقوط أمطار وبروده في الجو في الساعات الأولي، يصاحبها نشاطًا في الرياح وانتشار غيوم في السماء، في ظل التقلبات الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام.

حالة الطقس اليوم في مرسى مطروح

وتأتي درجة الحرارة خلال حالة الطقس اليوم الإثنين، في مدينة مرسى مطروح، حسب هيئة الأرصاد الجوية، الكبرى 19 والصغرى 12، وسرعة الرياح 24 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة 64%.

وفي مدينة الحمام درجة الحرارة 18 - 13، ونسبة الرطوبة 78% وسرعة الرياح 23كم في الساعة، وفي مدينة العلمين تسجل درجة الحرارة 18 - 13 وسرعة الرياح 23 كم، ونسبة الرطوبة 73%، وفي مدينة الضبعة تسجل درجة الحرارة 18 - 11 وسرعة الرياح 23 كم في الساعة ونسبة الرطوبة 72%، وفي مدينة النجيلة درجة الحرارة 18 - 11، وسرعة الرياح 16 كم في الساعة ونسبة الرطوبة 61%، وفي مدينة سيدي براني 19 - 12 والرطوبة 64% وسرعة الرياح 11 كم في الساعة، وفي مدينة السلوم تسجل درجة الحرارة 19 - 9، وسرعة الرياح 13 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة 72%.

حالة الطقس في سيوة

وتختلف حاله الطقس اليوم في واحة سيوة عن المدن الساحلية في مدينة في محافظة مطروح، حيث الأجواء الدافئة وارتفاع درجات الحراره عن باقي المراكز التي تصل إلى 21 درجه مئوية.