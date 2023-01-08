حالة الطقس اليوم.. تقلبات جوية حادة و11 محافظة ومدينة تسجل أقل من 10 درجات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى ومحافظة الجيزة، مشيرة إلى إنّ البلاد ستشهد اليوم فيه حالة من التقلبات الجوية تصل خلال ساعات المساء، نظرًا لأنّنا نتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي متعمق قادم من طبقات الجو العليا، يقابله منخفض على سطح البحر المتوسط، وسيعملان على حالة من التقلبات الجوية، بدأت على السواحل الغربية للبلاد، وتمتد للداخل خلال ساعات الظهيرة، وتصل للقاهرة والجيزة مع بداية ساعات المساء وحتى ساعات الليل المتأخرة.

حالة الطقس اليوم في القاهرة والجيزة

وأشارت الارصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على بعض المناطق من القاهرة الكبري والجيزة، خلال ساعات المساء الأولى، يصاحبها أمطار متوسط ومتفاوتة الشدة أحيانا على بعض المناطق المتفرقة، وعلى جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسواحلنا الشمالية الشرقية وبعد المناطق من محافظة جنوب ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الأحد 8 يناير 2023 كالآتي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 19- 11

- دمنهور 18- 11

- وادي النطرون 18 -11

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 18- 12

- دمياط 19- 11

- بورسعيد 19- 13

- الإسماعيلية 20- 12

- السويس 20 - 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 19- 10

- طنطا 19- 10

- شلاتين 25 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18- 12

- وادي النطرون 18- 11

- مطروح 18- 13

- السلوم 17- 8

- سيوة 18- 7

- العريش 19- 12

- رفح 19 - 12

- الطور 21- 11

- كاترين 15- 04

- رأس سدر 20- 11

- نخل 18- 6

- طابا 18- 11

- حلايب 23- 14

- شرم الشيخ 22- 15

- الغردقة 22- 14

- مرسى علم 23- 15

- الفيوم 20- 10

- بني سويف 20 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20- 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22- 8

- أسوان 23- 10

- الوادي الجديد 22- 9

- أبو سمبل 22 - 11

- أبو رماد 24- 13

- رأس حدربة 23-13