سقوط أمطار جنوب البحر الأحمر.. مياه «خير وبركة» للزراعة والشرب

شهدت محافظة البحر الأحمر سقوط أمطار بين متوسطة وغزيرة في مدن الجنوب وبالتحديد جنوب مدينة الشلاتين، ووصفها الأهالي بأنها «خير وبركة»، إذ ينتظر أهالي جنوب البحر الأحمر سقوط الأمطار كل موسم لري الصحاري الشاسعة وتحويلها إلى مراعِ خضراء.

أمطار الخير جنوب البحر الأحمر

وتساعد تجمعات مياه الأمطار في تخزينها لفترات طويلة واستخدامها في الشرب حتى موعد سقوط الأمطار، ويطلق أهالي المحافظة عليها عليها أمطار خير وبركة، وذلك حسب آدم سعد الله مؤرخ جنوب البحر الأحمر.

استعدادات البحر الأحمر لمواجهة سقوط الأمطار

ومن جهته، كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» استعدادت مكثفة للأجهزة لمواجهة سقوط الأمطار والسيول المتوقعة بعدد من السدود والبحيرات الصناعية وتشكيل غرفة طوارئ بمركز عمليات المحافظة، ومتابعة حالة الطقس والأحوال الجوية على مدار الساعة.

وشهد عدد من محافظات مصر سقوط أمطار خلال الساعات القليلة الماضية تراوحت بين متوسطة وغزيرة وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار على البلاد طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.