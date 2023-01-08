تصدير 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت المواني المختلفة التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر نشاطا في حركة تداول البضائع، وانتظاما في وصول ومغادرة السفن، وبلغ إجمالي التداول اليوم الأحد 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

8 سفن على أرصفة مواني الهيئة

أعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن التي تواجدت على أرصفة المواني التابعة للهيئة اليوم الأحد 8، وجرى تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 768 شاحنة و45 سيارة.

حركة الصادرارت تجاوزت الواردات

وذكر البيان أن حركة الواردات سجلت 4000 طن بضائع، 361 شاحنة و5 سيارات، فيما سجلت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 407 شاحنة و40 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس ومغادرة السفينتين دليلة والحرية، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة دليلة ومغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس.

وأوضح أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 3100 طن بضائع عامة ومتنوعة و283 شاحنة، إذ يشهد الميناء اليوم رحلة وصول وسفر، للسفينة.

فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن، وهي سينا وبريدج وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها.