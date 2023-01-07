تنمية الصعيد.. رفع كفاءة طرق البحر الأحمر بتكلفة 3.4 مليار جنيه

اهتمت الدولة بتنمية الصعيد خاصة مشروعات الطرق وكان لمحافظة البحر الأحمر اهتمام كبير بقطاع الطرق حيث نفذت وزارة النقل 10 مشروعات في مجال الطرق بمحافظة البحر الأحمر، بإجمالي تكلفة 3.4 مليار جنيه، ويأتي تنفيذ ازدواج طريق سفاجا القصير مرسى علم بطول 200 كيلو متر والذي افتتحه الرئيس السيسى في نهاية عام 202‪1 واحد من أهم طرق البحر الأحمر حيث شريان السياحة الي مدينة مرسى علم جنوب المحافظة الساحلية.

ازدواج طريق سفاجا القصير مرسي علم

كشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في تصريحات لـ الوطن أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمام كبير بقطاع الطرق ضمن مشروعات تنمية الصعيد ويعد مشروع ازدواج طريق سفاجا القصير مرسي علم بطول 200 كم على ساحل البحر الأحمر بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ضمن المشروع القومي للطرق لخدمة القطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر حيث سرعة الوصول المدن السياحية خاصتا مرسي علم جنوب المحافظة، وتحقيق أهداف التنمية السياحية من خلال الفنادق والمنتجعات السياحية الواقعة على امتداد الطريق الساحلي.

رفع كفاءة طرق البحر الأحمر

و اضاف محافظ البحر الأحمر أن الدولة اهتمت برفع طرق البحر الأحمر ضمن خطة تنمية الصعيد ومن أهم الطرق التي شهدت تطوير هو طريق الزعفرانة رأس غارب بطول 103 كم شمال المحافظة ويعتبر طريق الزعفرانة هو المدخل الرئيسي للقادم من القاهرة.

بالإضافة إلى رفع كفاءة طريق رأس غارب الغردقة بطول 150‪ كيلوا متر، والذي لاقي تأثير في رفع معدلات حركة السياحة الداخلية لمدن الغردقة ومرسى علم حيث زاد الإقبال على منتجعات وفنادق الغردقة ومرسى علم لترتفع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ فترة خاصتا السياحة الداخلية.

اهتمام الدولة بطرق البحر الأحمر

وأشار أسامة منير رئيس لجنة النقل بشركات السياحة والسفر البحر الأحمر أن محافظة البحر الأحمر تضم اهم المدن السياحية في مصر وهي مدن الغردقة ومرسى علم وتمتلك حوالي 300‪ فندق ومنتجع سياحى وتمتد حوالي 108‪0 كليوا متر وتربطها شبكة طرق تمتد من القاهرة للغردقة بطول حوالي 500‪كيلو متر ومن القاهرة حتى مرسي علم بطول 800‪ كيلوا متر.

مؤكدا في تصريحات لـ الوطن أن اهتمام الدولة بشبكة الطرق بالبحر الأحمر انعكس بصورة إيجابية على السياحة والتي تعتبر مصدر دخل لملايين المصريين العاملين بالقطاع السياحى مشيدا باهتمام الدولة بقطاع الطرق في جميع أنحاء مصر