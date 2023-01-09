تداول 30 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر في المحافظات المختلفة، انتظامًا في تداول البضائع وحركة السفن وصولاً ومغادرة، وبلغ حجم التداول اليوم، 30 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم الإثنين، 9 سفن، وتم تداول 30 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 576 شاحنة و362 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وأوضح البيان أن حركة الواردات سجلت 4000 طن بضائع، 200 شاحنة و322 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 26 ألف طن بضائع، 376 شاحنة و40 سيارة.

مغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس

وذكر البيان، أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما أمس، استقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس وVENUSE J، وتحمل الأخيرة على متنها 20 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، ومغادرة السفينتين «الحرية» و«دليلة».

تداول 2600 طن بضائع متنوعة بميناء نويبع

ويشهد ميناء نويبع اليوم، تداول 2600 طن بضائع عامة ومتنوعة، 181 شاحنة، حيث يستعد اليوم، لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد بالأمس، رحلات مكوكية «وصول وسفر»، للسفن الثلاث سينا وبريدج وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 848 راكبًا.